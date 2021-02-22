Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 22.02В России 4 177 330+12 604В мире 111 365 938+292 074

"Справедливая Россия" официально объединилась с двумя партиями

"Справедливая Россия" официально объединилась с двумя партиями
Сергей Миронов на объединительном съезде партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" в Москве
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Партия "Справедливая Россия" официально провела объединение с партиями "Патриоты России" и "За правду", сменила название и эмблему, а также избрала руководителей новой организации.

Решение было принято на объединительном съезде в Москве в понедельник.

Согласно принятым изменениям в устав, укрупненная партия носит название "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (сокращенно - "Справедливая Россия - За правду"). Логотип "Справедливой России" сохраняет внешний вид, но наименование партии на нем становится длиннее.

Как и объявлялось ранее, председателем "Справедливой России - За правду" стал лидер "эсеров" Сергей Миронов, а сопредседателями - главы присоединенных партий: Геннадий Семигин ("Патриоты России") и Захар Прилепин ("За правду"). При этом Семигин также занимает должность руководителя Центрального совета новой партии, а Прилепин становится главой Палаты депутатов партии.

Присоединяемые партии на своих съездах, проведенных параллельно, приняли решения о ликвидации, члены партий и их руководство приняты в "Справедливую Россию - За правду".

О предстоящем объединении стало известно в январе, позже партии подписали совместный манифест, согласно которому новая структура рассчитывает консолидировать левопатриотические силы.

В РоссииПартия на базе "Справедливой России" решила бороться за второе место в ДумеЧитать подробнее

Миронов, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявлял, что "Справедливая Россия - За правду" ставит задачей побороться, "как минимум, за второе место" на предстоящих в сентябре парламентских выборах.

Объединенная структура, согласно манифесту, выступает за создание солидарной социально-ориентированной экономики с усилением роли государства.

В документе среди целей перечислялись, в частности, прогрессивная шкала налогообложения, госрегулирование цен естественных монополий и "национализация ключевых инфраструктурных отраслей", перераспределение доходов от центра к регионам, повышение пенсий, пособий и МРОТ, а также введение базового дохода для населения.

Справедливая Россия Патриоты России За правду Сергей Миронов Геннадий Семигин Захар Прилепин

Новости по теме

Новости

Путин встретился с Лукашенко в Сочи и пригласил покататься на лыжах

Путин встретился с Лукашенко в Сочи и пригласил покататься на лыжах

Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины от коронавируса

Суд в Архангельске арестовал гендиректора "Архоблэнерго" Заикина

Росавиация не будет запрещать полеты Boeing 777 после инцидента в США

Яровая предложила приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма

Суд в Архангельске арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину

Суд в Архангельске арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 12,6 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 12,6 тыс. новых случаев коронавируса

Что произошло за день: воскресенье, 21 февраля

В МЧС заявили об отсутствии угрозы экипажу траулера в Баренцевом море

Траулер в Баренцевом море подал сигнал бедствия

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');