"Справедливая Россия" официально объединилась с двумя партиями

Сергей Миронов на объединительном съезде партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" в Москве Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Партия "Справедливая Россия" официально провела объединение с партиями "Патриоты России" и "За правду", сменила название и эмблему, а также избрала руководителей новой организации.

Решение было принято на объединительном съезде в Москве в понедельник.

Согласно принятым изменениям в устав, укрупненная партия носит название "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (сокращенно - "Справедливая Россия - За правду"). Логотип "Справедливой России" сохраняет внешний вид, но наименование партии на нем становится длиннее.

Как и объявлялось ранее, председателем "Справедливой России - За правду" стал лидер "эсеров" Сергей Миронов, а сопредседателями - главы присоединенных партий: Геннадий Семигин ("Патриоты России") и Захар Прилепин ("За правду"). При этом Семигин также занимает должность руководителя Центрального совета новой партии, а Прилепин становится главой Палаты депутатов партии.

Присоединяемые партии на своих съездах, проведенных параллельно, приняли решения о ликвидации, члены партий и их руководство приняты в "Справедливую Россию - За правду".

О предстоящем объединении стало известно в январе, позже партии подписали совместный манифест, согласно которому новая структура рассчитывает консолидировать левопатриотические силы.

Миронов, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявлял, что "Справедливая Россия - За правду" ставит задачей побороться, "как минимум, за второе место" на предстоящих в сентябре парламентских выборах.

Объединенная структура, согласно манифесту, выступает за создание солидарной социально-ориентированной экономики с усилением роли государства.

В документе среди целей перечислялись, в частности, прогрессивная шкала налогообложения, госрегулирование цен естественных монополий и "национализация ключевых инфраструктурных отраслей", перераспределение доходов от центра к регионам, повышение пенсий, пособий и МРОТ, а также введение базового дохода для населения.