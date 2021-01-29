Мурманский лидер иеговистов предстанет перед судом

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело одного из руководителей мурманской организации "Свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ) направлено в суд, сообщает региональное управление СКР.

Ему инкриминируется ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

По версии следствия, обвиняемый, зная, что "Свидетели Иеговы" запрещены в России, в 2017-2019 годах продолжал проводить религиозные собрания с единоверцами и новыми участниками общины.

При силовой поддержке бойцов УФСБ по пяти адресам в Мурманске прошли обыски. "В ходе них изъяты большой объем литературы, электронные носители информации. Кроме того, установлен круг лиц, принимавших участие в собраниях, а также лица, которые их организовывали и проводили собрания с использованием сети интернет", - говорится в сообщении.

При этом от следствия скрылся второй руководитель мурманских иеговистов. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

22 января 2020 года СКР объявил о задержании в Мурманске руководителя местной запрещенной религиозной организации "Свидетелей Иеговы" - "Центральная. Мурманск".

Ранее Полярный районный суд Мурманской области вынес обвинительный приговор двум местным жителям, которые после ликвидации запрещенного судом экстремистского объединения "Свидетели Иеговы" продолжили свою деятельность. Они были оштрафованы на 350 тыс. и 300 тыс. рублей.