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Пресненский суд отказал в аресте уже пятого иеговиста

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы поместил под домашний арест до 23 января Вардана Закаряна, пятого из ранее задержанных участников ячейки "Свидетелей Иеговы" (запрещены в России за экстремизм. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее следствие просило арестовать его, а также Ивана Чайковского, Виталия Комарова, Юрия Чернышева и Сергея Шаталова. Суд поместил этих четырех фигурантов дела под домашний арест на прошлой неделе. Их задержали 24 ноября.

Закаряна обвиняют в вербовке людей в запрещенную организацию, остальных - в организации деятельности запрещенной секты. Им грозят штрафы или сроки лишения свободы до десяти лет.

По версии следствия, задержанные с июня 2019 года тайно собирались в квартире в Москве и изучали религиозную литературу, а также склоняли сторонних людей ко вступлению в их организацию.

Вины они не признают.

Вардан Закарян Москва СКР Пресненский суд Свидетели Иеговы

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