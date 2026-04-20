"СберМедИИ" разрабатывает AI-продукты для выхода на международный рынок

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Разработчик медицинских решений в сфере искусственного интеллекта "СберМедИИ" планирует международную экспансию, говорится в пояснительной записке к отчету компании.

"СберМедИИ" отмечает, что с 2026 года разрабатывает новые AI-продукты для выхода на международный рынок: создана мультиагентная система, оптимизирующая работу врача.

"Проведены переговоры с потенциальными заказчиками ПО в Индии, Мадагаскаре, Кении, Саудовской Аравии и ОАЭ", - говорится в отчете.

Международная экспансия - одна из мер по выводу компании в прибыль.

Чистый убыток "СберМедИИ" в 2025 году по РСБУ составил почти 224 млн рублей (вдвое меньше убытка 2024 года - 473,7 млн рублей). Выручка компании в 2025 году увеличилась в 2,5 раза - до 275,8 млн рублей.

В числе мер по выходу на прибыль компания также называет продление срока оплаты по ее обязательствам, о котором она договорилась с рядом контрагентов (с АО "Селектел" за центр обработки данных; с рядом структур группы Сбербанк - ООО "Бизон" за услуги по кибербезопасности и самим Сбербанком за приобретенные нематериальные активы).

В бюджете "СберМедИИ" также заложено "существенное" увеличение выручки за счет привлечения новых клиентов и наращивания рынков сбыта, отмечается в отчете. Компания, ранее работавшая на рынке B2G (решения для госорганов), активно развивает канал B2B (решения для компаний) - "планируются первые сделки", подчеркивается в отчете.

"СберМедИИ" также собирается сократить и оптимизировать расходы, в том числе за счет амортизации нематериальных активов и снижения затрат на ЦОДы. Компания скорректировала план по найму новых сотрудников (по части вакансий поиск приостановлен, часть передвинута на более поздний период).

"СберМедИИ" занимается разработкой медицинских решений с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Компания была создана в 2020 году, она объединяет как собственные разработки, так и решения других компаний экосистемы Сбера и партнеров. Связанной с ней стороной считается Медицинский цифровой диагностический центр (МЦДЦ), созданный для подключения медицинских организаций к сервисам поддержки принятия врачебных решений на базе ИИ-алгоритмов.

Сбер Сбербанк СберМедИИ АО "Селектел" ООО "Бизон" МЦДЦ
