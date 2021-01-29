Мусульмане попросили проверить российские COVID-вакцины на халяльность

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана направило запрос разработчикам отечественных вакцин от COVID-19 с просьбой проверить их состав на халяльность, сообщил "Интерфаксу" председатель комитета по стандарту "Халяль" при ДУМ Ирек Зиганшин.

"Наш комитет направил запрос разработчикам вакцин от коронавируса. Мы хотим убедиться, что в их составе не содержится нехаляльных компонентов", - сказал Зиганшин.

По его словам, причиной подобного запроса стали многочисленные обращения от верующих, в которых татарстанцы выражали обеспокоенность возможным наличием в вакцинах запрещенных исламом компонентов.

Духовный деятель пояснил, что к категории "харам", иначе говоря, запрещенного, относятся компоненты свинины, мяса хищных животных, алкоголя. А присутствие в составе продукта компонентов животного происхождения допускается только при условии, что животное было забито по стандартам "халяль".

При этом Зиганшин не уточнил, разработчикам каких конкретно вакцин был направлен подобный запрос.

Халяль (араб. - разрешенный) - все то, что допустимо и позволяется в исламе; чаще всего термин используется в отношении разрешенной для мусульман пищи. Также термин "халяль" употребляется в отношении различных финансовых услуг, образования, парфюмерии, косметики, фармакологии, медицины.