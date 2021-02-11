Эксперт центра Гамалеи заявил о халяльности вакцины "Спутник V"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В вакцине от коронавируса COVID-19 "Спутник V" нет никаких запрещенных исламом компонентов, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

"Мы, когда готовились к этому круглому столу, соответственно, посмотрели, что прежде всего регламентирует ислам, в частности, то, что касается мертвых животных, свиней, крови и прочего, - то есть из этого всего перечисленного в состав вакцины ничего не входит. То есть, было бы очень хорошо, если бы вы могли нас поддержать в распространении этой информации, донесении ее до людей", - сказал Гущин на круглом столе "Вакцинация от COVID-19 в свете исламских религиозных предписаний", организованном Духовным управлением мусульман (ДУМ) РФ.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли в составе вакцины вообще что-либо животного происхождения, он сказал: "Абсолютно нет".

По его словам, источником питательной среды в реакторах является клетка человека, которая была выделена еще в 1973 году; ее "потомки" используются как питательная среда, которую заражают аденовирусом, чтобы наработать вирусный продукт, который является основой вакцины.

После того происходит очистка от всех клеточных компонентов, кроме вирусных частиц. Кроме того, подчеркнул Гущин, "это не живая вакцина, она не может вызвать заболевания у человека". Также туда входит мизерное количество этанола для стабилизации состава вакцины.

В ходе круглого стола внимание участников, представляющих ДУМ, обратили на то, что из 24 стран, где вакцина "Спутник V" была зарегистрирована, 10 - являются мусульманскими, в частности Иран, Бахрейн и ОАЭ.

В конце января стало известно, что Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана направило запрос разработчикам отечественных вакцин от COVID-19 с просьбой проверить их состав на халяльность. Об этом "Интерфаксу" сообщил председатель комитета по стандарту "Халяль" при ДУМ Ирек Зиганшин.

При этом Зиганшин не уточнил, разработчикам каких конкретно вакцин был направлен подобный запрос.

18 января по поручению президента РФ началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им.Гамалеи - "Спутник V".