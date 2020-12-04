"Ъ" узнал об отказе Интерпола разыскивать братьев Ананьевых

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Интерпол отказался разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ), братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в России обвиняются в многомиллиардных хищениях у ПСБ, международная полицейская организация сочла уголовное преследование банкиров политически мотивированным, пишет в пятницу "Коммерсантъ".

Решение об отказе в розыске братьев Ананьевых было принято после того, как во время недавней сессии Интерпола комиссия полицейской организации рассмотрела жалобу адвокатов финансистов, выяснил "Ъ". В этом документе объемом почти 70 страниц защита Ананьевых утверждала, что уголовное преследование их клиентов носит политический характер, на этом основании юристы требовали прекратить розыск банкиров.

Комиссия в итоге согласилась с аргументами защитников, данные о розыске экс-владельцев ПСБ было решено удалить из информационной системы Интерпола. Как напоминает "Ъ", третий пункт устава Интерпола гласит, что "организации категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера".

Генеральный секретариат Интерпола 6 ноября удалил из баз данных организации информацию об Ананьевых. Сами братья, по данным "Коммерсанта", уже получили от Интерпола уведомление об этом решении. Один из адвокатов Дмитрия Ананьева подтвердил изданию, что полицейская организация больше не разыскивает его клиента и отметил, что они с подзащитным довольны таким результатом.

Дело братьев Ананьевых

В России братья Ананьевы и их предполагаемые соучастники обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году Ананьевы, опасаясь потерять контроль над Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ РФ многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения у банка денег. В группу вошли восемь бывших сотрудников ПСБ и один иностранец.

Братья были заочно арестованы Басманным судом 10 сентября 2019 года. Тогда следователь говорил, что в их отношении расследуется несколько уголовных дел, в том числе о растрате денег Промсвязьбанка на 102,2 млрд рублей и причинении банку имущественного ущерба на 100 млрд рублей при отсутствии признаков хищения. Тогда же в СК утверждали, что 14 декабря 2017 года Дмитрий Ананьев растратил более чем 66 млрд рублей и $575 млн Промсвязьбанка в пользу компании "Промсвязь Капитал Б.В.", конечным бенефициаром которой был его брат.

В июле 2020 года председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что на Ананьевых заведены новые уголовные дела о хищениях в 2017 году денег Промсвязьбанка на сумму более 15 млрд рублей.