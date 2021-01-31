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Посольство США в РФ подтвердило, что ФБК обратился к Байдену

Посольство США в РФ подтвердило, что ФБК обратился к Байдену
Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Посольство США в Москве видело просьбу "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, включен в РФ в список иноагентов) ввести санкции против ряда российских высокопоставленных лиц, сообщили "Интерфаксу" в американской дипмиссии.

Там уточнили, что видели письмо онлайн и в СМИ. Так в посольстве ответили на вопрос агентства, удалось ли американской стороне ознакомится с данной просьбой ФБК.

Ранее стало известно, что ФБК призвал президента США Джо Байдена ввести санкции, по меньшей мере, "против восьми высокопоставленных российских представителей".

В письме на имя Байдена ФБК представил и более широкий список из 35 человек, но восемь из них находятся в "приоритетном шорт-листе". Семь человек из этих 35 уже находятся под американскими санкциями.

В письме, копию которого получил канал CNN, в "приоритетный шорт-лист" попал среди других российский миллиардер Роман Абрамович.

В этом списке также министр здравоохранения России Михаил Мурашко, которого ФБК обвиняет в том, что он якобы "покрывал отравление Навального" и "препятствовал усилиям" по эвакуации российского оппозиционера Алексей Навального в Германию для лечения.

"Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов - самой могущественной страны. Они имеют историю введения санкций против людей, вовлеченных в коррупцию. Если кто-то и может что-то сделать, так это США", - сказал телеканалу CNN подписавший письмо исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков.

В письме говорится, что "Запад должен наказать лиц", принимающих решения против демократических свобод и замешанных в коррупции. "Что-либо меньшее не заставит режим изменить поведение", - подчеркивается в письме.

При этом Ашурков заявил CNN, что ФБК не хотел обнародовать список до тех пор, пока не будет собрано полное досье на указанных в письме лиц, но арест Навального показал, что "нужно действовать".

ФБК США

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