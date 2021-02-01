Володин допустил уголовное наказание за призыв к санкциям против россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил введение уголовного наказания за призывы ввести санкции против граждан РФ.

"Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия", - сказал Володин в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Упомянутый законопроект был принят Госдумой в первом чтении в мае 2018 года. Он, в частности, предусматривает уголовную ответственность за исполнение зарубежных санкций на территории РФ.

Ранее стало известно, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ иностранным агентом) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции, по меньшей мере, "против восьми высокопоставленных российских представителей".

В письме на имя Байдена ФБК представил и более широкий список из 35 человек, но восемь из них находятся в "приоритетном шорт-листе". В нем также отмечалось, что семеро из 35 уже находятся под американскими санкциями.

"Этот поступок, думаю, осудят все", - сказал Володин. По его словам, в частности, такой шаг можно рассматривать как "обращение за иностранной помощью с целью разрушить нашу экономику".

Законопроект, в рамках которого спикер Госдумы считает возможным вернуться к теме уголовной ответственности за призывы к введению санкций против граждан РФ, в частности предусматривает наказание для россиянина, который умышленно способствовал введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией ограничительных мер в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц.

Уголовная ответственность, в частности, будет грозить гражданам, которые предоставляли рекомендации или передавали сведения, "которые привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц".

В данном случае предлагается установить уголовную ответственность в виде штрафа до 500 тыс. руб., либо принудительных работ на срок до трех лет, либо арест до шести месяцев, либо ограничение или лишения свободы до трех лет.

Авторы законопроекта, среди которых председатели обеих палат Федерального Собрания Володин и Валентина Матвиенко, утверждают, что это законодательная инициатива направлена "на защиту интересов и безопасности Российской Федерации, прав и свобод граждан РФ, прав и законных интересов российских юридических лиц.

В письме ФБК, копия которого получена телеканалом CNN, в "приоритетный шорт-лист" попал среди других российский миллиардер Роман Абрамович.

В коротком списке также министр здравоохранения России Михаил Мурашко, которого ФБК обвиняет в том, что он якобы "покрывал отравление Навального" и "препятствовал усилиям" по эвакуации российского оппозиционера Алексей Навального в Германию для лечения.