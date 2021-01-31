Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:33Заразились
на 31.01В России 3 850 439+18 359В мире 102 580 474+511 251

Песков отказался считать Давосскую речь Путина конфронтационной

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Речь президента России Владимира Путина на Давосском экономическом форуме не была конфронтационной по отношению к другим странам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В РоссииПутин отметил, что РФ и Европа должны избавиться от фобий прошлогоЧитать подробнее

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Песков прокомментировал реплику о том, что некоторые политологи назвали давосскую речь Путина предостережением тем, кто пытается давить на Россию.

"Это так же, как Мюнхенскую речь президента восприняли в штыки и восприняли, как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле, нет, нет. И в этот раз тоже никакой конфронтации, и никакого предостережения", - пояснил Песков.

По его словам, речь Путина на Давосском форуме - это "попытка докричаться до здравого смысла политиков".

Отвечая на вопрос о том, от кого в Кремле в первую очередь ожидают реакции на выступление Путина, Песков сказал: "Имеющий уши, да услышит".

Дмитрий Песков Владимир Путин Давос

Новости по теме

Новости

Рэпер Оксимирон задержан на акции сторонников Навального в Петербурге

Рэпер Оксимирон задержан на акции сторонников Навального в Петербурге

Испания выдала РФ экс-бизнесмена, обвиняемого в неуплате 2,8 млрд руб. налогов

Роскомнадзор предупредил о появлении фейков на тему протестных акций

Посольство США в РФ подтвердило, что ФБК обратился к Байдену

Посольство США в РФ подтвердило, что ФБК обратился к Байдену

В ВТБ не исключили конвертации части долга Первого канала в акции

На акциях в Сибири задержаны несколько десятков протестующих

На акциях в Сибири задержаны несколько десятков протестующих
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 18,3 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено еще 18,3 тыс. случаев коронавируса

Несанкционированные акции прошли на Дальнем Востоке

МВД передало дело о нарушении эпидемиологических правил на акции 23 января в СК

МВД передало дело о нарушении эпидемиологических правил на акции 23 января в СК

Кабмин выдвинул троих представителей ВТБ в совет директоров Первого канала

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');