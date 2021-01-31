Песков отказался считать Давосскую речь Путина конфронтационной

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Речь президента России Владимира Путина на Давосском экономическом форуме не была конфронтационной по отношению к другим странам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Песков прокомментировал реплику о том, что некоторые политологи назвали давосскую речь Путина предостережением тем, кто пытается давить на Россию.

"Это так же, как Мюнхенскую речь президента восприняли в штыки и восприняли, как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле, нет, нет. И в этот раз тоже никакой конфронтации, и никакого предостережения", - пояснил Песков.

По его словам, речь Путина на Давосском форуме - это "попытка докричаться до здравого смысла политиков".

Отвечая на вопрос о том, от кого в Кремле в первую очередь ожидают реакции на выступление Путина, Песков сказал: "Имеющий уши, да услышит".