Путин отметил, что РФ и Европа должны избавиться от фобий прошлого

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Для налаживания хороших отношений России и Европы необходимо избавиться от фобий, вести честный диалог, заявил президент России Владимир Путин.

"Здесь важно только одно – нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному, нужно избавиться от фобий прошлого, от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков, а смотреть в будущее", - сказал Путин в среду, отвечая на вопрос после выступления на Экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.

По его словам, "если мы сможем подняться над этими проблемами, избавиться от этих фобий, то нас ждет, безусловно, позитивный этап в наших отношениях, и мы к этому готовы, мы будем к этому стремиться".

"Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны", - подчеркнул Путин.

Путин сказал, что в отношениях России и Европы есть фундаментальные вещи – "это общая культура".

Он также напомнил, что крупнейшие деятели Европы говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что "Россия и есть часть Европы – и географически и, что самое главное, в культурном смысле этого слова".

"По сути, это одна цивилизация. Французские лидеры говорили о необходимости создания единого пространства от Лиссабона до Урала. Я считаю, и тоже об этом сказал, – почему до Урала, до Владивостока", - подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, сегодняшняя ситуация в отношениях России и Европы является "явно ненормальной". "Нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня, в этом интерес России. И уверен, что в этом интересы европейских стран", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что Европа и Россия, с точки зрения экономических отношений, являются абсолютно естественными партнерами.