Путин предупредил о риске "срыва в мировом развитии"

Этот срыв может привести к "борьбе всех против всех", заявил президент РФ

Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме в Давосе в режиме видеоконференции Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Конфликт, подобный Второй мировой войне, в нынешних условиях невозможен, но существует вероятность "срыва в мировом развитии" и "борьбы всех против всех", считает президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации", - сказал он, выступая в среду на экономическом форуме в Давосе по видеосвязи.

"Но повторю: ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если, конечно, ничего не предпринимать, чтобы этого не случилось", - продолжил Путин.

По его словам, "есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов".

Путин подчеркнул, что это чревато разрушением таких традиционных ценностей, как семья, и базовых свобод.

Российский лидер также назвал продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) шагом в правильном направлении. Тем не менее, по его словам, "противоречия все-таки закручиваются, что называется, по спирали".

Путин заметил, что по многим параметрам эксперты сравнивают современную ситуацию в мире с 1930-ми годами.

"Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Это, в свою очередь, вызывает сегодня резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правового и левого радикализма и других крайностей, обострение и ужесточение внутриполитических процессов, в том числе, в ведущих странах", - пояснил он.

"Все это неизбежно сказывается и на характере международных отношений, не добавляет им стабильности и предсказуемости. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности", - добавил Путин.