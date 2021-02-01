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Досрочные выборы главы Якутска пройдут 28 марта

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Якутской городской думы на XXV очередной сессии назначили дату выборов главы Якутска на 28 марта.

"Назначить досрочные выборы главы городского округа город Якутск на 28 марта 2021 года. За проголосовали 18 человек, против - семь человек", - объявили в ходе сессии гордумы, которая транслировалась в онлайн-формате.

Как сообщалось, мэр Якутска Сардана Авксентьева 11 января объявила об уходе в отставку по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности главы Якутска назначен первый заместитель Евгений Григорьев "до вступления в должность вновь избранного главы".

В 2018 году Авксентьева победила на выборах мэра Якутска от партии "Возрождения России", набрав почти 39,98% голосов избирателей. Ее ближайший соперник, председатель гордумы Якутска Александр Саввинов ("Единая Россия") набрал 31,7% голосов.

Якутск Сардана Авксентьева Евгений Григорьев

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