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Гордума приняла отставку мэра Якутска Сарданы Авксентьевой

Врио главы Якутска назначен единоросс Евгений Григорьев, чью кандидатуру поддержала Авксентьева

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Депутаты Якутской городской думы на внеочередной сессии приняли досрочную отставку мэра города Сарданы Авксентьевой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе думы.

"Депутаты Якутской Гордумы большинством голосов приняли отставку главы Якутска Сарданы Авксентьевой с 14 января", - рассказал собеседник агентства.

За принятие отставки проголосовало 17 депутатов, против - шесть, один депутат воздержался.

Исполняющим обязанности главы Якутска назначен первый заместитель мэра Евгений Григорьев из "Единой России". Его кандидатуру публично поддержала Авксентьева.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева 11 января сообщила, что уходит в отставку по состоянию здоровья.

По итогам сессии Якутской городской думы, которая пройдет 1 февраля, будет назначена дата досрочных выборов главы Якутска. Предположительно, выборы могут пройти 28 марта.

В 2018 году Авксентьева победила на выборах мэра Якутска от партии "Возрождения России", набрав почти 39,98% голосов избирателей. Ее ближайший соперник, председатель гордумы Якутска Александр Саввинов ("Единая Россия") набрал 31,7% голосов.

Якутск Сардана Авксентьева

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