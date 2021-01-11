Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе в отставку

Мэр Якутска Сардана Авксентьева Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что уходит в отставку из-за ухудшившегося состояния здоровья.

"Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина - стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции", - написала она на своей странице в инстаграме.

Авксентьева добавила, что 11 января внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий.

Также она призвала подписчиков на предстоящих выборах поддержать кандидатуру своего первого заместителя Евгения Григорьева.

Сардана Авксентьева стала первой в истории Якутска женщиной-мэром. На выборах в 2018 году она опередила восьмерых соперников, в том числе кандидата от "Единой России" Александра Саввинова, который на тот момент был председателем Якутской гордумы.

До победы на выборах Авксентьева была директором производственно-коммерческого комплекса "Аэроторгсервис" - структурного подразделения АО "Аэропорт Якутск", а в 2007-2012 гг работала заместителем мэра Якутска.