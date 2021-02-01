Медведев привился от COVID-19 российской вакциной

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал журналистам, что привился российской вакциной от коронавируса два месяца назад.

"Я провакцинировался уже месяца два назад. Одной из российских вакцин. Почему я именно так говорю? Чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой", - сказал Медведев в интервью "Интерфаксу" и ряду российских СМИ.

Он подчеркнул, что все российские вакцины эффективны и дееспособны. Тем не менее, по мнению Медведева, прежде чем выбрать одну из них, необходимо проконсультироваться с врачом.

"Здесь ведь вопрос в чем? Вакцинация - это всегда индивидуальная история: надо кровь сдать, надо понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает твой организм. Это от возраста зависит, к сожалению, от пола зависит - как известно, мужчины тяжелее переносят эту коронавирусную инфекцию, - и от целого ряда других причин", - рассказал зампредседателя Совбеза РФ.

Медведев добавил, что сам спокойно перенес вакцинацию без каких-либо последствий.

Зампредседателя Совбеза также заявил, что все страны мира должны иметь возможность привить свое население от коронавируса. "Я не думаю, что должна быть какая-то гонка вакцин. Более того, конечно, вакцины должны работать везде", - сказал Медведев.

"Конечно, вакцинация должна проходить во всех странах, и не только в развитых, но и в слабых странах. И сейчас это большая проблема, на эту тему выступают генеральный директор ВОЗ, ряд других международных чиновников. Поскольку крупные страны начали производить вакцины, а туда еще никто не добрался, и если этого не будет, то проблема сохранится гораздо более долго, чем нам бы того хотелось", - добавил он.

Медведев объяснил, что страны должны не соперничать в этом вопросе, а, напротив, сотрудничать и обмениваться информацией в рамках разумного.