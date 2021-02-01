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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:32Заразились
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Спецформа записи на COVID-прививку стала доступна всем россиянам на сайте Госуслуг

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Запись на вакцинацию от коронавируса COVID-19 открыта на портале Госуслуг во всех регионах страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента в нашей стране идет массовая вакцинация от коронавируса, теперь каждый желающий может записать на прививку через портал государственных услуг. Раньше это было доступно только в тестовом режиме, но со вчерашнего дня, как мы обещали, на портале введена специальная форма записи на вакцинацию во всех регионах", - сказал Мишустин на совещании с членами правительства в понедельник.

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По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на главной странице портала находится специальный баннер, который отсылает напрямую на страницу с формой записи, где данные пользователей предзаполнены автоматически, остается выбрать только время и медицинскую организацию, где удобно пройти процедуру.

"В воскресенье, 31 января, как вы и сказали, на портале Госуслуг введена специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19. До этого момента с 18 января услуга работала в тестовом режиме, и регионы отлаживали механизм взаимодействия систем здравоохранения на местах с порталом", - сказал Чернышенко.

В случае, если в медицинской организации нет слотов на вакцинацию, человек оставляет заявку, оказываясь в листе ожидания, и ему приходит оповещение, как только появляется свободное место на прививку.

Кроме того, на портале работает форма обратной связи, и обращения граждан позволяют видеть, где остаются какие-то технические недоработки. "Например, вдруг у кого-то не получается записаться на вакцинацию, или не хватает или отсутствует вакцина. И мы тогда оперативно сможем это устранять", - пояснил Чернышенко.

Хроника коронавируса. Январь.

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