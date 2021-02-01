Медведев заявил, что "Северный поток 2" "нужен всем странам"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Газопровод "Северный поток 2" будет достроен без всяких сомнений, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"У меня вообще-то нет никаких сомнений, что этот газопровод будет достроен, потому что он нужен. Он нужен нам, он нужен европейцам, в том числе ФРГ. И наши коллеги из Федеративной Республики Германия в общем-то открыто об этом говорят. Если они займут твердую позицию, не пожертвуют частью своего суверенитета, что иногда бывало в истории, и не прогнутся под американскую позицию, то тогда он будет, вне всякого сомнения, достроен. Тем более что он готов на 90%, вложены огромные деньги", - заявил Медведев в интервью "Интерфаксу" и ряду российских СМИ.

Зампред Совбеза еще раз подчеркнул, что этот проект "нужен всем странам".

"Что касается позиции американской администрации, мы ее еще до конца не знаем, но, как я понял, новый госсекретарь, господин (Тони - ИФ) Блинкен, сказал о том, что нужно продолжать давить на этот наш "Северный поток" и добиваться отказа от его осуществления. То есть в этом смысле приоритеты американской администрации не поменялись. Но вы знаете, я всегда исхожу вот из чего: все-таки экономические резоны при принятии решений очень часто перевешивают вот такую голую политику. А экономические резоны абсолютны и со стороны европейцев, ну и, конечно, с нашей стороны. Так что я полагаю, что все будет сделано. Вопрос в сроках. Наверное, придется еще каким-то терпением запастись", - сказал Медведев.

Он положительно ответил на вопрос о том, может ли Россия задействовать судебные механизмы в рамках отстаивания своих прав на реализацию этого проекта.

"Но я как раз считаю, несмотря на то, что я всегда за судебное рассмотрение вопросов в силу образования, что все-таки здесь гораздо важнее позиция лидеров государств и лидеров бизнеса. Вот они должны сказать свое слово. Но если все-таки для этого будут поводы, в суд можно обратиться, безусловно. Только еще нужно понять, в какой суд. Это могут быть национальные суды, это могут быть контрактные суды. Нужно смотреть, где эти споры рассматриваются", - отметил Медведев.

"Наверное, потенциально, можно обратиться и в американский суд, но только это все будет очень долго, и у нас нет никакой уверенности, что американский суд займет в этом смысле объективную позицию", - добавил зампред Совбеза РФ.