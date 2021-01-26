Байден счел "Северный поток 2" невыгодным для Европы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает, что строительство газопровода "Северный поток 2" невыгодно для Европы, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Президент все еще считает, что "Северный поток" - это плохая сделка для Европы", - сказала Псаки на брифинге во вторник.

Она отметила, что президент изучит ранее введенные санкции против "Северного потока 2". "Он продолжит консультироваться с европейскими партнерами по этому вопросу", - добавила пресс-секретарь.

Вашингтон давно выступает против реализации "Северного потока 2". Против проекта уже действует пакет ограничительных мер. В частности, дополнительные санкции были включены в одобренный ранее в январе Конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

Кроме того, 19 января стало известно, что США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока 2". Также под санкции попал владелец "Фортуны" ООО "КВТ-РУС".