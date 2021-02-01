Ученые не выявили в РФ штаммы COVID из Британии, США, ЮАР и Бразилии

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Ученые Консорциума по секвенированию генома коронавирусов под руководством НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ не вывили на территории России штаммов COVID-19 из Британии, США, ЮАР и Бразилии.

"Cреди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из Великобритании (за исключением завозного случая в декабре), Бразилии, ЮАР и США. Мониторинг таких штаммов продолжается на постоянной основе", - сообщил в понедельник НИИ гриппа.

Ученые секвенировали 1547 полных геномов SARS-CoV-2, циркулирующих в России, и выяснили, что 89% всех из них представлены генетической линией, возникшей в конце февраля 2020 года, и ее производными. Эта генетическая линия встречается в мире повсеместно. Всего в России ученые выявили более 77 дочерних генетических линий, однако большинство из них представлены единичными вирусами и не имеют широкого географического распространения.

По данным консорциума, анализ доступных в международной базе данных GISAID последовательностей геномов SARS-CoV-2 из России демонстрирует их невысокую изменчивость. Большинство исследованных вирусов отличаются не более чем на 25 нуклеотидов от исходного "уханьского" вируса.

Ученые заключают, что полученные к настоящему моменту данные свидетельствуют о невысокой скорости изменчивости возбудителя COVID-19 и эффективности применяемых российских вакцин против коронавирусной инфекции.