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ФСБ в январе пресекла работу около 30 подпольных оружейных мастерских

В 19 регионах РФ были выявлены 42 "оружейника"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов выявили в январе 43 подпольных "оружейника" в 19 регионах России, закрыты 28 нелегальных мастерских по усовершенствованию оружия, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ журналистам во вторник.

Как заявили в ЦОС, указанные граждане причастны к переделке гражданского оружия в боевое и его сбыту. По данным спецслужбы, в минувшем январе в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях по адресам проживания нелегальных "оружейников" были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Из незаконного оборота, сообщает ЦОС, изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: три пулемета ("Максим", "РПК"), 18 автоматов ("АКМ", "АКС-74У", "АК-103, "АК-104"), специальная снайперская винтовка "Винторез", восемь пистолетов-пулеметов ("ППШ", "ППС", "Кедр", "VZ-26"), 48 винтовок и карабинов ("Мосина", "СКС", "СВТ-40", "Сайга", "Вепрь", "Mauser", "AR-15").

Кроме того, спецслужбой обнаружены 113 пистолетов и револьверов ("ПМ, "АПС", "ТТ", 6-П-9, "Glock", "Parabellum", "Browning", "SIGSauer", "Colt", "Smith&Wesson", "Наган"), а также 27 минометных мин различного калибра, 45 ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5"), свыше 26 тысяч патронов, основные части и комплектующие оружия, 34,5 кг взрывчатых веществ (пороха, тротил), 29 приспособлений для бесшумной стрельбы.

ФСБ

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