ФСБ задержала 55 нелегальных "оружейников" в 21 регионе РФ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщает о проведении масштабной спецоперации в 21 регионе России, задержаны 55 человек, занимавшихся изготовлением нелегального оружия, закрыты почти 30 мастерских по модернизации оружия и боеприпасов.

Как сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанные восстанавливали боевые свойства гражданского оружия в подпольных мастерских и сбывали его.

По данным спецслужбы, операция во взаимодействии с МВД и Росгвардией проводилась в Москве, КБР, КЧР, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском, Ставропольском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях.

В результате силовики пресекли деятельность 27 подпольных оружейных мастерских, заявили в ЦОС.

В ходе спецоперации были изъяты 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 3 пулемета ("РПД", "ДП-27"), 6 автоматов ("АКМ", "АКС-74У", "АК-103, "АКМС"), 12 пистолетов-пулеметов ("ППШ", "Кедр", "VZ-26"), 108 винтовок, карабинов и ружей ("Мосина", "СКС", "СВТ-40", "Сайга", "Вепрь", "СВД", "Blaser", "Mauser", "Orsis" и др.), 93 пистолета и револьвера ("ПМ, "АПС", "ТТ", "Glock", "Parabellum", "Browning", "SIGSauer", "Smith&Wesson", "Наган" и др.).

Кроме того, спецслужбой обнаружены 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5", "РГ-33", "РГО", "РГН"), 2 минометные мины, около 8 тысяч патронов, основные части и комплектующие оружия, 7,5 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 57 глушителей.

Работа по выявлению и пресечению деятельности нелегальных "оружейников" продолжается, добавили в ФСБ.

Это уже вторая подобная спецоперация с начала года, о которой сообщает ФСБ. Так, в минувшем марте ЦОС сообщал о задержании 72 человек, причастных к переделке оружия в 28 регионах. Тогда из незаконного оборота были изъяты 251 единица огнестрельного оружия, а также 80 кг взрывчатых веществ.