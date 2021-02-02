Мишустин призвал губернаторов помогать местным производителям работать с крупным ритейлом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин во время поездки в Калмыкию призвал руководителей российских регионов активнее помогать местным производителям поставлять товары крупным торговым сетям и шире использовать для местных товаров розничные рынки и ярмарки.

В Элисте премьер встретился с представителями малого и среднего бизнеса. Один из них спросил, можно ли обязать крупные торговые сети в регионе заключать договоры с внешними товаропроизводителями.

Мишустин ответил, что Минпромторг не может "дотянуться до каждого магазина" в регионе, тут больше возможностей у региональной администрации.

"Губернатор должен сделать все возможное, чтобы региональные продукты оказались на прилавках в сетях. Чтобы у жителей региона была возможность выбора - покупать не только федеральную продукцию, но и свою местную", - сказал он.

Он подчеркнул, что поддержка товаропроизводителя - это, в первую очередь, работа, которая должна идти на местах. "Надо находить сбалансированные решения, в том числе организовывать розничные рынки и ярмарки в многолюдных местах. Это поддержит предпринимателей и самозанятых граждан, которые продают собственную продукцию из фермерских и личных подсобных хозяйств. Надо выделять им удобные места для развозной торговли (...), и покупатели от этого только выиграют", - сказал Мишустин.

Он также посоветовал мелким и средним производителям сельхозпродукции, активнее пользоваться механизмами поддержки со стороны государства для модернизации пищевого оборудования.

Премьер пообещал, что в течение следующих трех лет будет направлено около 3,6 млрд рублей на программу субсидирования скидок при покупке российского оборудования для пищевой и обрабатывающей промышленности.

Кроме того, он напомнил, что свою программу реализует Фонд развития промышленности, где пищевые предприятия могут получить льготные займы на приобретение специализированного оборудования.

"Сейчас российские машиностроители предлагают большой выбор (оборудования) для различных стадий технологического цикла. Рассчитываю, что все больше российских пищевых предприятий будут покупать отечественное оборудование. Что пойдет на пользу и самой отрасли, и ее потребителям", - отметил премьер.