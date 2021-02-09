Мишустин посоветовал регионам активней открывать ярмарки и рынки

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство рекомендовало регионам стимулировать на местах торговлю сельхозпродуктами и открывать рынки и ярмарки в многолюдных местах на фоне снижения заболеваемости COVID-19 и постепенной отмены карантинных ограничений.

Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании со своими заместителями.

Он призвал создать максимально благоприятный режим для тех, кто продает выращенные в фермерском хозяйстве или на огороде продукты питания: "выделять им удобные места для развозной торговли, устранять административные барьеры, помогать с получением разрешений и оформлением договоров".

По его словам, это позволит им быстрее восстановить свой бизнес, а покупатели смогут покупать продукты недалеко от дома и по невысоким ценам.

Регионам также рекомендовано обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов и устранить излишние административные барьеры, в том числе ограничения по ассортименту товаров, сообщила пресс-служба правительства.

Региональные власти в течение двух месяцев должны принять соответствующие нормативные акты, а также проинформировать граждан о новых возможностях розничной торговли. Сведения об этой работе будут направлены в Минпромторг, который, в свою очередь, подготовит итоговый доклад в правительство.