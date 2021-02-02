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Следственные действия по делу арестованного мэра Томска завершены

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Завершены следственные действия по уголовному делу мэра Томска Ивана Кляйна о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, сообщила во вторник "Интерфаксу" старший помощник руководителя регионального управления СКР Елена Лебедева.

Она отметила, что в ближайшее время планируется ознакомление обвиняемого с материалами делаа.

В ноябре 2020 года в отношении Кляйна возбудили уголовное дело по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). По данным следствия, мэр поручил внести в геоинформационную систему "ГеоКад" сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем участке многоквартирные дома.

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14 ноября 2020 года Кляйна арестовали, вину он не признал. 18 ноября суд временно отстранил его от должности.

23 декабря стало известно, что СКР по материалам ФСБ возбудил против Кляйна второе уголовное дело о превышении полномочий - чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

18 января стало известно о третьем уголовном деле. Кляйна обвиняют в незаконном управлении "Томским пивом". Все три дела объединили в одно производство.

2 февраля адвокаты мэра сообщили, что Томский НИИ онкологии планировал прооперировать Кляйна, но ФСИН не везет его в медучреждение. В пресс-службе ведомства агентству пояснили, что решение об операции принимают "коллегиально врачи уголовно-исполнительной инспекции, областных или государственных клиник".

Томск Иван Кляйн

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