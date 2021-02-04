Арестованного мэра Томска Кляйна отправили в онкологическую больницу

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Томска Иван Кляйн, арестованный по обвинению в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, госпитализирован в Томский НИИ онкологии, сообщила в четверг "Интерфаксу" адвокат чиновника Марина Вихлянцева.

"Насколько нам известно, (...) Ивана Григорьевича отправили в НИИ онкологии для проведения хирургической операции", - сказала Вихлянцева.

В ноябре 2020 года СУ СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По мнению следствия, мэр поручил внести в геоинформационную систему "ГеоКад" сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна. Виновным мэр себя не признает. 18 ноября суд временно отстранил его от должности.

23 декабря стало известно, что СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении томского мэра второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

В конце декабря адвокаты Кляйна сообщили об ухудшении здоровья своего подзащитного.

11 января 2021 года Кировский районный суд продлил его арест до 13 марта.

18 января стало известно о третьем уголовном деле. Кляйна обвиняют в незаконном управлении "Томским пивом". Все три дела объединили в одно производство.

2 февраля адвокаты мэра сообщили, что Томский НИИ онкологии планировал провести Кляйну операцию, но ФСИН не везет его в медучреждение. В пресс-службе ведомства агентству пояснили, что решение о операции принимают "коллегиально врачи уголовно-исполнительной инспекции, областных или государственных клиник".

В тот же день стало известно, что следствие по делу завершено, Кляйну предстоит ознакомление с материалами дела.