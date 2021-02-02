Арестованному мэру Томска в четвертый раз перенесли операцию

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Томский НИИ онкологии запланировал прооперировать арестованного мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, но операция уже четыре раза переносилась, сообщила во вторник "Интерфаксу" его адвокат Марина Вихлянцева.

"Показания к операции были выданы еще 21 января, НИИ онкологии сообщил, что 26 января готовы провести хирургическое лечение и необходимое исследование. Но ФСИН до сих пор Кляйна в НИИ онкологии не переместил. Мэра должны были переместить и сегодня, но этого не произошло", - сказала Вихлянцева.

Она отметила, что управление ФСИН по Томской области без объяснения причин уже четыре раза переносило дату операции, очередная - 4 февраля. "Причина не объявляется ни нам, ни врачам. Это все создает угрозу жизни и здоровью Кляйна", - добавила Вихлянцева.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями регионального управления ФСИН по этому поводу.

В ноябре 2020 года в отношении Кляйна было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). По мнению следствия, мэр поручил внести в геоинформационную систему "ГеоКад" сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный бизнесмен не смог построить на своем участке многоквартирные дома.

14 ноября 2020 года Кировский районный суд арестовал Кляйна. Виновным мэр себя не признает. 18 ноября суд временно отстранил его от должности.

23 декабря стало известно, что СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении мэра второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

В конце декабря адвокаты Кляйна сообщили об ухудшении здоровья своего подзащитного.

18 января стало известно о третьем уголовном деле, по которому Кляйна подозревают в незаконном управлении "Томским пивом".