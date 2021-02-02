Среди задержанных на акциях протеста будут искать "уклонистов" от армии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных провести проверки по "уклонистам" от военной службы из числа задержанных на несогласованных акциях оппозиции 23 и 31 января, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко во вторник журналистам.

По ее словам, поручение было озвучено на прошедшем в СК совещании, на котором Бастрыкину доложили о ходе и результатах доследственных проверок и уголовных дел о нарушения во время акций в городах России 23 и 31 января.

Петренко отметила, что "в рамках предварительного следствия изучаются личности фигурантов уголовных дел, в том числе, анализируются характеризующие их материалы". Бастрыкин заявил о необходимости проанализировать причины, "побудившие подозреваемых и обвиняемых к противоправным действиям".

31 января во многих городах РФ прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну. Аналогичные акции прошли в регионах страны 23 января.

Во вторник суд примет решение по вопросу о замене Навальному условного наказания на реальное по "делу Ив Роше".