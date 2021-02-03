Старшеклассник получил 7 суток ареста за участие в протестах в Москве

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Тимирязевский суд Москвы в среду отправил под арест ученика одной из столичных школ за участие в несогласованной акции 2 февраля в центре столицы.

"Суд назначил школьнику административный арест в виде семи суток", - сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

По его словам, задержанный учится в 11-м классе одной из столичных школ, но он совершеннолетний.

Прянишников отметил, что не знает, "целенаправленно ли школьник пришел на акцию или был задержан случайно".

Суд признал молодого человека виновным по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, митинге, шествии, повлекшим создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры или проходу пешеходов).

Несогласованная акция протеста в центре Москвы прошла накануне вечером после того, как Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. ОМОН пресек акцию после полуночи, силовики применяли против протестующих дубинки. По данным правозащитников, в автозаках после акции оказались сотни человек.