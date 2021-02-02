Росгвардия сообщила о 1,5 тыс. задержанных 23 и 31 января в Москве

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - На двух несогласованных акциях оппозиции в Москве 23 и 31 января, по данным Росгвардии, было задержано почти 1500 человек, в их числе около 200 подростков, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

"Мне пришел ответ от Росгвардии: 31 января было задержано и доставлено в органы МВД 908 человек, из них 16 несовершеннолетних. Было возбуждено одно уголовное дело - установлены неправомерные действия гражданина в отношении сотрудника (Росгвардии - ИФ). 23 января задержано и доставлено 583 гражданина, 24 из них - несовершеннолетние. Там было возбуждено пять уголовных дел", - сказала Потяева "Интерфаксу" во вторник.

При этом, согласно другому письму - из МВД, сообщает Потяева, за участие в акции 23 января к административной ответственности было привлечено 1798 человек. А подростков в этот день было задержано 187, из которых 117 "были сразу переданы родителям и законным представителям, восемь были помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД, а двое - направлены в медучреждения".

Данных по задержаниям и привлечению к ответственности за участие в акции 31 января от МВД пока не поступило, сказала Потяева.

В Москве 23 и 32 января прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" по возвращении из Германии и впоследствии арестован по решению суда.