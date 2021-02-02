Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:38Заразились
на 02.02В России 3 884 730+16 643В мире 103 412 982+447 127

Росгвардия сообщила о 1,5 тыс. задержанных 23 и 31 января в Москве

Росгвардия сообщила о 1,5 тыс. задержанных 23 и 31 января в Москве
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - На двух несогласованных акциях оппозиции в Москве 23 и 31 января, по данным Росгвардии, было задержано почти 1500 человек, в их числе около 200 подростков, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

"Мне пришел ответ от Росгвардии: 31 января было задержано и доставлено в органы МВД 908 человек, из них 16 несовершеннолетних. Было возбуждено одно уголовное дело - установлены неправомерные действия гражданина в отношении сотрудника (Росгвардии - ИФ). 23 января задержано и доставлено 583 гражданина, 24 из них - несовершеннолетние. Там было возбуждено пять уголовных дел", - сказала Потяева "Интерфаксу" во вторник.

При этом, согласно другому письму - из МВД, сообщает Потяева, за участие в акции 23 января к административной ответственности было привлечено 1798 человек. А подростков в этот день было задержано 187, из которых 117 "были сразу переданы родителям и законным представителям, восемь были помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД, а двое - направлены в медучреждения".

Данных по задержаниям и привлечению к ответственности за участие в акции 31 января от МВД пока не поступило, сказала Потяева.

В Москве 23 и 32 января прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" по возвращении из Германии и впоследствии арестован по решению суда.

Протесты в Москве

16
Татьяна Потяева Москва Алексей Навальный МВД Росгвардия

Новости по теме

Новости

В районе Мосгорсуда задержали более 200 человек

В районе Мосгорсуда задержали более 200 человек

Полиция Москвы заверила, что задержанных 31 января разместили в спецприемниках

Пандемия коронавируса

В Москве отмечен минимальный с конца сентября суточный COVID-прирост

Больше половины годовой нормы осадков выпало в Москве с 20 ноября

Сергей Капков может выдвинуться в Думу по "оппозиционному" округу столицы

Сергей Капков может выдвинуться в Думу по "оппозиционному" округу столицы

В Москве во вторник перекроют ряд улиц в районе Мосгорсуда

В Москве во вторник перекроют ряд улиц в районе Мосгорсуда

"Мосбиржа" предупредила о рисках торговли срочными инструментами на серебро

"Мосбиржа" предупредила о рисках торговли срочными инструментами на серебро

Пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест

Пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест

В Москве после несогласованной акции 14 человек попали в больницы

В Москве после несогласованной акции 14 человек попали в больницы

Юлия Навальная оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в акции

Юлия Навальная оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в акции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');