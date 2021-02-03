В "Роскосмосе" оценили аварию Starship как нормальный рабочий процесс

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Нет ничего катастрофичного в очередном взрыве при посадке экспериментального американского пилотируемого космического корабля Starship SN9, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко.

"То, что происходит у коллег с экспериментальной отработкой, в целом, это некий экспериментальный процесс, который для них приемлем, ничего катастрофичного в этом нет", - сказал Блошенко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, американские коллеги, по всей видимости, делают акцент на большом объеме экспериментов, чтобы получить нужное количество данных, которые невозможно заранее промоделировать. "С моей точки зрения, это - нормальный рабочий процесс прыжковых испытаний идет", - сказал Блошенко.

Ранее в среду в ходе испытательного полета на суборбитальную высоту очередной прототип американского пилотируемого космического корабля Starship SN9, разрабатываемого для миссий на Луну и Марс, взорвался при посадке.

Запуск Starship SN9 был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юге штата Техас. В рамках испытания корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и попыткой посадки на стартовую площадку. Весь полет продолжался около восьми с половиной минут.

Корабль повторил программу Starship SN8, который 9 декабря прошлого года поднялся на высоту 12,5 км, но при посадке также разбился из-за отказа одного из двигателей.

Тем не менее основатель SpaceX Илон Маск тогда посчитал испытание успешным. "Успешный взлет, переключение на основные баки и точная работа закрылков вплоть до посадки!", - написал он в виттере. При этом он отметил, что давление в основном топливном баке перед посадкой было низким, что привело к большей скорости при приземлении.

В пилотируемом варианте корабль Starship сможет брать на борт до 100 человек.

В начале декабря прошлого года Илон Маск заявил, что его ракета сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.

Первое испытание прототипа многоразового корабля Starship, который поднимался на высоту 150 м, было проведено 3 сентября 2020 года.