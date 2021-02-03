Договор о СНВ с 3 февраля продлен на 5 лет

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Россия и США в среду, 3 февраля, обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), соответствующее соглашение вступило в силу в этот же день, заявили в МИД России.

Обмен нотами с посольством США состоялся в МИД РФ, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Как отметили в министерстве, "соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу".

"Таким образом, Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений, до 5 февраля 2026 года", - сообщили на Смоленской площади.

В заявлении подчеркивается, что ключевое значение для этой договоренности имел телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В МИД РФ выразили надежду на то, что "достигнутое с Вашингтоном понимание относительно судьбы краеугольного для международной безопасности Договора позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространением".

"Потребуются значительные усилия, чтобы вернуть российско-американский диалог в этой области на устойчивую траекторию, добиться новых крупных результатов, укрепляющих нашу национальную безопасность и стратегическую стабильность в мире", - заявили в дипведомстве.

При этом в МИД РФ подчеркнули, что "Россия к такой работе готова" и призвали США "проявить столь же ответственный подход, конструктивно откликнуться на наши соответствующие инициативы".

Вместе с тем, на Смоленской площади отметили, что продлением ДСНВ "обеспечено сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон".

"С учетом особой ответственности России и США как крупнейших ядерных держав принято важное решение, которое гарантирует необходимый уровень предсказуемости и транспарентности в этой сфере при строгом соблюдении баланса интересов", - говорится в заявлении.

В конце января закон, ратифицирующий продление ДСНВ, был принят Госдумой и подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

ДСНВ был подписан на срок 10 лет в Праге 8 апреля 2010 года, вступил в силу 5 февраля 2011 года, срок его действия истекал 5 февраля 2021 года.