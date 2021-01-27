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Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ

Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госдума в среду проголосовала за ратификацию Соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Соответствующий законопроект (1101332-7) был внесен президентом РФ в Думу 26 января вечером. Документ предусматривает продление ДСНВ на пять лет - до февраля 2026 года.

Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений; положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами.

Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ, говорится в документе.

Ограничения, предусматриваемые ДСНВ

Договором также предусматривается, что имеющиеся у сторон суммарные количества СНВ через семь лет после его вступления в силу (к 5 февраля 2018 года) и в дальнейшем не должны превышать:

700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых ТБ;

1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (при этом за каждым развернутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду);

800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений подписан в Праге 8 апреля 2010 года, вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Согласно пункту 2 статьи XIV Договора, срок его действия составляет 10 лет. Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение.

Продление Договора

Российская сторона неоднократно предлагала США продлить ДСНВ, говорится в пояснительной записке. В январе 2021 года было достигнуто принципиальное согласие сторон продлить договор на пять лет.

26 января 2021 года между Россией и США было заключено соглашение о продлении Договора в форме обмена нотами.

Продление договора отвечает национальным интересам РФ, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире, отмечается в документе.

Выигранное в результате пролонгации договора время можно использовать для комплексных двусторонних переговоров о дальнейшем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, говорится в проекте закона.

Кроме того, продление договора "благоприятно скажется на международной обстановке и подтвердит приверженность РФ выполнению обязательств согласно статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия, будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения, в том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер".

Реализация соглашения не потребует привлечения дополнительных бюджетных средств и будет осуществляться за счет и в пределах средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующие цели заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, госкорпорациям "Роскосмос" и "Росатом", указывается в проекте.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что ратификация этого соглашения станет "важнейшим историческим решением, которое позволит сохранить систему стратегической стабильности и ядерного сдерживания в мире". Кроме того, отметил глава комитета, пролонгация договора СНВ-3 даст возможность активизировать переговоры в сфере контроля над вооружениями.

Позднее в среду комитет Совета Федерации по международным делам согласно процедуре рассмотрит вопрос о продлении ДСНВ.

Госдума ДСНВ США

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