Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:53Заразились
на 03.02В России 3 901 204+16 474В мире 103 869 838+456 856

Байден готов и к сотрудничеству, и к противостоянию с Россией

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден намерен сотрудничать с Россией в некоторых сферах, но также он готов и к противостоянию в случае угроз со стороны Москвы, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

"Байден в ходе телефонного разговора с (президентом РФ Владимиром) Путиным дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, СНВ-3, который соответствует интересам США в сфере безопасности", - напомнила Псаки на брифинге.

Она добавила, что действия России в некоторых сферах вызывают у президента США опасения. В пример она привела вмешательство в выборы и хакерские атаки, в которых Вашингтон обвиняет Москву.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтону необходимо как "заставить Россию платить по счетам и определить последствия за агрессивное поведение", так и вести с Москвой "надежные, серьезные, четкие переговоры по сложным вопросам стратегической стабильности".

Россия США Джо Байден

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 3 февраля

Привившиеся туристы смогут посетить Пхукет без карантина с октября

Привившиеся туристы смогут посетить Пхукет без карантина с октября

Организаторы "Евровидения" отказались от полноформатного шоу в 2021 г.

Организаторы "Евровидения" отказались от полноформатного шоу в 2021 г.

Страны ЕС обсудят новые санкции из-за решения суда по Навальному

РФ возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Крым

Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Крым

Йеллен обсудит ситуацию с GameStop с финансовыми регуляторами

Украинская оппозиция инициирует импичмент президенту Зеленскому

Украинская оппозиция инициирует импичмент президенту Зеленскому

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35

Посольство Швеции опровергло задержание своего сотрудника в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');