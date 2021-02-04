Байден готов и к сотрудничеству, и к противостоянию с Россией

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден намерен сотрудничать с Россией в некоторых сферах, но также он готов и к противостоянию в случае угроз со стороны Москвы, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

"Байден в ходе телефонного разговора с (президентом РФ Владимиром) Путиным дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, СНВ-3, который соответствует интересам США в сфере безопасности", - напомнила Псаки на брифинге.

Она добавила, что действия России в некоторых сферах вызывают у президента США опасения. В пример она привела вмешательство в выборы и хакерские атаки, в которых Вашингтон обвиняет Москву.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтону необходимо как "заставить Россию платить по счетам и определить последствия за агрессивное поведение", так и вести с Москвой "надежные, серьезные, четкие переговоры по сложным вопросам стратегической стабильности".