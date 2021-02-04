В России за сутки выявлено 16,7 тыс. новых случаев коронавируса

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Еще 16 714 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в России, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В Москве суточный прирост составил 2 095. В Петербурге этот показатель оказался на уровне 1 571.

За сутки в стране скончался 521 человек. Общее число жертв достигло 75 205.

Поправились и выписаны 3 млн 389 913 пациентов, в том числе 24 546 за последние сутки.

Новые эпизоды выявлялись в 85 регионах. За Москвой и Петербургом следует Московская область (831). Еще 471 - в Нижегородской области, 371 - в Воронежской области, 363 - в Ростовской области, 341 - в Свердловской области, 300 - в Самарской области. В остальных субъектах менее 300 заболевших за сутки.

За все время пандемии в РФ зарегистрировано 3 млн 917 918 случаев коронавирусной инфекции.