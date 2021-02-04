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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
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Суточный COVID-прирост в Москве вновь превысил отметку в 2 тысячи

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Более 2 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, что почти на 500 человек больше, чем накануне, следует из сообщения оперативного штаба по контролю за коронавирусом.

Суточный прирост в столице составил 2 095. Накануне сообщалось о 1 545 случаях инфицирования.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 4 февраля составляет 937 450.

За сутки коронавирус привел к смерти 67 человек. С начала пандемии жертвами вируса стал 13 701 житель столицы.

Выздоровели от заболевания за сутки 5 324 москвича - это почти в 2,5 раза больше, чем заразилось. Всего от COVID-19 в Москве излечились 835 168 человек.

В столице с 25 января ежедневно фиксируют менее 3 тыс. случаев COVID-19. В начале месяца этот показатель превышал 5 тыс.

Хроника 09 января 2020 года – 04 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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