В России утвержден стандартный образец штамма коронавируса

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В России создан и утвержден стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

"Cтандартный образец инактивированного штамма коронавируса SARS-CoV-2 - уникальная разработка НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, - успешно прошел испытания на базе ВНИИ метрологической службы Росстандарта, был утвержден Росстандартом и внесен в базу Государственной службы стандартных справочных данных", - говорится в сообщении министерства в четверг.

Руководитель лаборатории биоинформационных технологий ВНИИМС Росстандарта Елена Кулябина в сообщении отмечает, что признание образца штамма "позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 по присутствию его РНК к "одному знаменателю".

"Появление стандарта не только позволит обеспечить неизменно высокое качество диагностики COVID-19 у пациентов, но и сделает более точными результаты исследований по определению эффективности существующих и поиску новых лекарственных препаратов для лечения COVID-19, а также работы по отслеживанию присутствия коронавируса SARS-CoV-2 в окружающей среде", - говорят в Минздраве.