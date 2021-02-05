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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:21Заразились
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В России коронавирусом заразились еще 16 688 человек

В России коронавирусом заразились еще 16 688 человек
Фото: АР/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 16 688 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

По выздоровлении выписаны 23 582 пациента, подтверждено 527 летальных исходов.

В Москве зарегистрированы еще 2 032 новых случая COVID-19, 71 пациент скончался, 4 664 - выздоровели. В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировано 1 463 новых случая заражения коронавирусом, в Московской области - 946. Наименьшее количество случаев - три - выявлено в Чукотском АО.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 934 тыс. 606 случаев коронавирусной инфекции (+0,43%), 75 732 умерших и 3 млн 413 495 выписанных.

Ситуация в регионах

Еще 473 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 368 - в Воронежской области, 364 - в Ростовской области, 331 - в Свердловской области, 303 - в Самарской области, 284 - в Красноярском крае, 277 - в Пермском крае, 276 - в Вологодской области, 272 - в Челябинской области, 264 - в Иркутской области.

Кроме того, 248 случая зарегистрированы в Хабаровском крае, 240 - в Архангельской области, 239 - в Саратовской области, 237 - в Карелии, 233 - в Волгоградской области, 226 - в Ставропольском крае, 216 - в Ленинградской области, 214 - в Пензенской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Хроника коронавируса. Февраль.

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В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19
коронавирус

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