ФСБ опровергла причастность РФ к хакерским атакам на органы власти США

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Представитель российских спецслужб обвинил США в стремлении сформировать негативный образ России путем голословных обвинений в ее адрес в осуществлении кибератак.

"Целью подобных заявлений является формирование в глазах мировой общественности образа агрессии, дестабилизирующей обстановку в международном киберпространстве и, как следствие, оправдание применения мер противодействия", - заявил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов в четверг на "Инфофоруме 2021".

По его словам, примером может служить "голословное" обвинение России в поддержке группы хакеров Energetic Bear, которой приписываются атаки на органы власти США.

Мурашов в ходе выступления также заявил, что киберподразделения, подведомственные американским военным, разворачиваются США по всему миру.

"Под предлогом защиты выборов и инфраструктуры союзников в настоящее время по всему миру разворачиваются американские киберподраздаления. Согласно официальным данным военных ведомств, американское киберкомандование разместило своих специалистов на территории Черногории, Македонии и Украины", - сказал замглавы НКЦКИ.

"Киберкомандование США признает, что указанные подразделения обладают силами и средствами для проведения кибератак, которые применятся на практике против любой информационной инфраструктуры, из которой, по их мнению, исходит угрозы", - подчеркнул он.