Советник Байдена завил о грозящем России ответе на хакерскую атаку

Джейк Салливан подчеркнул, что речь идет не только о санкциях

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Белый дом в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку на американские федеральные ведомства, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы подготовим ответные меры за недели, а не за месяцы", - сказал он в эфире телеканала CBS, говоря об атаке, в проведении которой Вашингтон подозревает Россию.

При этом Салливан подчеркнул, что речь будет не только о введении санкций. "Эти меры будут предусматривать использование как видимых, так и незаметных инструментов. Речь идёт не только о санкциях", - пояснил он.

Ранее в феврале заместитель советника президента США по нацбезопаности Энн Ньюбергер заявила, что Белый дом пока не определил, кто стоит за масштабной хакерской атакой на компанию SolarWinds. "Пока этот процесс не будет завершен, я буду говорить, что за атакой стоят... действующие лица, вероятно, российского происхождения", - сказала она.

Ньюбергер пояснила, что хакеры "предприняли немалые усилия, чтобы замести следы". "Считаем, что на планирование операции у них ушло несколько месяцев", - добавила она.

По последним данным, от атаки пострадали девять федеральных ведомств США, а также около сотни частных компаний.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Байден в декабре пообещал не оставлять без ответа эту серию кибератак. При этом он выразил недовольство в связи с тем, что его предшественник Дональд Трамп так и не определил, кто стоял за кибератаками и не воспрепятствовал их проведению. В свою очередь Трамп заявлял, что кибератака была не такой страшной, как о ней сообщали СМИ.