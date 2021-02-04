На Урале придумали новую технологию создания жаропрочного материала

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Уральские ученые создали износостойкие покрытия для высокотемпературных применений в металлургии. Об этом сообщил журналистам заведующий отделом материаловедения и лабораторией механических свойств Института физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН Алексей Макаров.

По его словам, получен патент на высокотемпературную обработку покрытий на основе системы никельхромборкремний. Как отмечается, "за счет проведения высокотемпературного обжига в структуре покрытий формируется своеобразный каркас из крупных упрочняющих фаз". "Причем этот каркас оказался стабильным вплоть до температуры обжига, до 1 000 - 1 050 градусов с ним ничего не происходит. Соответственно повышенные свойства покрытий сохраняются до этих температур", - сказал Макаров на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в четверг.

Ученый отметил, что такие покрытия востребованы в различных переделах металлургического производства. Изделия эксплуатируются в условиях значительного нагрева, поэтому для них актуальна задача получения теплостойкости покрытий.

"Нам, в институте физики металлов и институте машиноведения Уральского отделения РАН, удалось обнаружить и обосновать совершенно новый путь повышения термической стабильности таких покрытий. Был обнаружен неожиданный эффект, что если нагрев покрытий до 800-950 градусов приводит к ожидаемому разупрочнению, то более высокий температурный нагрев до 1 000-1 050 градусов привел не к дальнейшей деградации сплавов, что ожидалось, а наоборот, к упрочнению и стабилизации свойств ", - уточнил Макаров.

По его данным, реализация нового подхода открывает уникальные возможности расширения высокотемпературного применения никельхромкремниевых покрытий и в технологии восстановления изношенных деталей, и при производстве новых изделий. В частности, совместно с предприятием НПП "Машпром" (г. Нижний Тагил) ученые уже применили эти подходы при создании инновационной технологии изготовления стенок кристаллизаторов машин непрерывного литья заготовок.