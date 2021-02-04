Доверие к власти стало первым критерием эффективности работы губернаторов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин утвердил указом перечень показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов и органов исполнительной власти регионов. В списке 20 критериев. На первом месте "доверие к власти" (доверие к президенту, высшим должностным лицам регионов) со стороны населения.

В этом пункте отмечается, что уровень доверия "определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижений в субъектах РФ национальных целей развития России".

Администрации президента поручено в месячный срок представить методику расчета этого показателя и ежегодно до 1 марта давать президенту доклад о значениях этого показателя за отчетный период.

Указ опубликован на портале правовой информации.