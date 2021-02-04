Епархия опровергла слухи о планах штурмовать Среднеуральский монастырь

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Екатеринбургская епархия не имеет намерений захватывать Среднеуральский монастырь и не понимает причину панических настроений среди последователей бывшего схиигумена Сергия Романова, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе епархии.

"Екатеринбургская епархия не может знать доподлинно о причинах панических страхов, царящих среди последователей бывшего схиигумена, поскольку не давала к ним поводов. У епархии нет ни намерений кого-то захватывать, ни возможностей это сделать", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь секретарь Епархиального совета игумен Вениамин (Райников) пояснил, что епархия по этому вопросу не обращалась за помощью к силовым структурам. "Екатеринбургская епархия к силовым структурам с просьбой брать штурмом монастырь не обращалась. Источник возникшей паники не имеет отношения к Екатеринбургской епархии", - отметил он.

Похищенные антиминсы

В пресс-службе также добавили, что недостоверны и распространяемые слухи о планах епархии "похитить антиминсы" (четырехугольный плат, на котором совершается литургия - ИФ). В епархии считают, что антиминсы действительно принадлежат Екатеринбургской епархии, хотя в настоящее время "незаконно удерживаются отлученным от церкви" Романовым и другими извергнутыми из сана священнослужителями.

"Мы не можем "похитить" антиминсы, они и так наши. Лучше попросите (у тех, кто удерживает - ИФ) сфотографировать антиминс или даже просто на словах рассказать, чья на этих антиминсах стоит подпись. Тогда станет понятно, что антиминсы уже похищены", - добавил Вениамин (Райников).

При этом в пресс-службе пояснили, что на антиминсе стоит подпись епископа, который его освящал, что и свидетельствует о принадлежности ритуального предмета епархии.

Отдельное юрлицо

По данным пресс-службы, в январе 2021 года Екатеринбургская епархия зарегистрировала Среднеуральский женский монастырь в качестве отдельного юридического лица. До этого момента деятельность этого монастыря проходила через юридическое лицо Екатеринбургской епархии.

"В свое время Среднеуральский монастырь не зарегистрировался в органах юстиции, поскольку его насельники страшились принятия налоговых документов учета и предпочитали минимизировать количество каких-либо документов", - пояснили в епархии.

Сейчас, по сведению пресс-службы, статус монастыря приводят к должному каноническому и юридическому порядку, что "обычно происходит сразу после постановления Священного Синода об открытии новой обители".

Кроме того, в пресс-службе отметили, что руководителем монастыря с 2005 года "канонически, а теперь и формально-юридически" является игумения Варвара (Крыгина)".

Арестованный Сергий

29 декабря 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал арест экс-схиигумена Сергия, которого задержали в Среднеуральском женском монастыре. Ему предъявлено обвинение в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и в самоуправстве.

Экс-схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября прошлого года. Он неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.