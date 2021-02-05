Экс-схимонах Сергий вступит в спор за право на храм в Среднеуральском монастыре

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Адвокат опального бывшего схимонаха Сергия Романова Светлана Герасимова попросила Арбитражный суд Свердловской области привлечь ее подзащитного в качестве третьего лица к разбирательству о праве собственности на храм на территории Среднеуральского монастыря.

20 октября Екатеринбургская епархия подала иск к администрации Среднеуральска с требованием признать ее право собственности на здание храма на территории Среднеуральского женского монастыря, духовником которого был Сергий.

Адвокат сказала, что ее подзащитный был застройщиком храма, и эта тяжба затрагивает его права.

"Мы заявили ходатайство о привлечении схиигумена Сергия (Романова) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, - сказала Герасимова. - У нас есть в распоряжении удостоверение, выданное (прежним. - ИФ.) митрополитом Викентием, в котором он указывает, что схиигумен Сергий является строителем Среднеуральского женского монастыря, а фактические показания людей, которые участвовали в строительстве, указывают, что на протяжении строительства с 2001 года по настоящее время все финансирование, строительство, руководство строительное осуществлял исключительно схиигумен Сергий, игуменья Варвара (нынешняя настоятельница обители. - ИФ.) никогда не участвовала в строительстве".

Адвокат не исключила, что в будущем Сергий может потребовать компенсаций своих затрат на строительство. Она уточнила, что храм строился на деньги благотворителей, которых привлекал ее клиент.

"Мы полагаем, что ему должны компенсировать затраты на строительство, потому что застройщиком монастыря является он, так как Екатеринбургская епархия не вкладывала в данное строительство ничего", - заявила Герасимова.

Следующее судебное заседание по делу состоится 10 февраля.

Отлученного от церкви, бывшего схимонаха Сергия задержали в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре, который он "захватил" в середине июня, после того, как у него начался конфликт с епархией. Его перевезли в Москву, и Басманный суд арестовал его по обвинениям в ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст.330 УК (самоуправство).