Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:08Заразились
на 10.01В России 3 401 954+22 851В мире 90 279 044+644 726

Путина попросили разобраться с задержанием схимонаха Сергия

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Нападающий екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист", олимпийский чемпион Павел Дацюк актриса Мария Шукшина и участник команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов попросили президента Владимира Путина разобраться с силовой операцией в Среднеуральском женском монастыре. Их обращение опубликовано в инстаграме Дацюка.

Штурм монастыря, обыски в обители и задержание схимонаха Сергия Романова в обращении названо беспределом.

"В ночь на 29 декабря несколько сотен вооруженных людей с использованием спецтехники ворвались в монастырь, не предъявляя никаких документов и обвинений, вывезли из монастыря его основателя схиигумена Сергия (Романова), после чего были устроены беспорядки и погромы на территории монастыря. В этот момент в монастыре находилось около пятисот человек. В большинстве, это женщины и дети. Все они провели несколько часов на морозе, ожидая окончания обысков в своих жилищах", - пишут авторы обращения.

Они указали, что в результате обысков у насельников обители изъяли личные документы и ценности, люди получили моральные травмы и физические увечья.

Авторы обращения также отмечают несправедливость вмененного схимонаху обвинения в том, что он склонял монахинь к самоубийству. Его арест они считают незаконным.

"Зная лично схиигумена Сергия (Романова), бывая на воскресных Литургиях, будучи знакомыми с его проповедями, можем лично поручиться, что никаких призывов к суициду и прочим противоправным действиям у него никогда не было. Считаем, что все эти обвинения надуманы и, тем более, с учетом личности самого схиигумена, не требуют его содержания под стражей или лишения его свободы", - говорится в письме.

Дацюк, Шукшина и Соколов просят Путина разобраться в случившемся и привлечь к ответственности всех, кто причастен к совершенным нарушениям.

Дацюк также опубликовал в инстаграме видеозапись действий силовиков в монастыре.

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что Соколов стал очевидцем начала штурма обители в ночь на 29 декабря.

В июне, когда Сергий был еще схиигуменом, но его уже запретили в служении, Дацюк и Соколов с женой записали видеообращения в поддержку мятежного священника. Соратник Сергия Всеволод Могучев тогда объяснял, что они регулярно посещают Среднеуральский женский монастырь.

Схимонаха Сергия после задержания перевели в Москву. Там Басманный суд арестовал его на два месяца. Ему были предъявлены обвинения по ч.3 ст.110.1 УК (склонение к самоубийству), по ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК (самоуправство).

Павел Дацюк Мария Шукшина Дмитрий Соколов Сергий Романов Среднеуральский монастырь Владимир Путин СКР

Новости по теме

Новости

Водителей предложили лишать прав за 3 грубых нарушения в течение года

Водителей предложили лишать прав за 3 грубых нарушения в течение года

Степанов досрочно покинул пост гендиректора "ВСМПО-Ависма"

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 января

Источники сообщили о высоких шансах Памфиловой остаться во главе ЦИК

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе в отставку

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе в отставку
Пандемия коронавируса

"Спутником V" привили более 1,5 млн человек

Что произошло за день: воскресенье, 10 января

Пандемия коронавируса

В РФ выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса

Путин провел совещание по ситуации в Карабахе

Путин, Алиев и Пашинян проведут переговоры по Карабаху 11 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');