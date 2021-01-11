Путина попросили разобраться с задержанием схимонаха Сергия

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Нападающий екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист", олимпийский чемпион Павел Дацюк актриса Мария Шукшина и участник команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов попросили президента Владимира Путина разобраться с силовой операцией в Среднеуральском женском монастыре. Их обращение опубликовано в инстаграме Дацюка.

Штурм монастыря, обыски в обители и задержание схимонаха Сергия Романова в обращении названо беспределом.

"В ночь на 29 декабря несколько сотен вооруженных людей с использованием спецтехники ворвались в монастырь, не предъявляя никаких документов и обвинений, вывезли из монастыря его основателя схиигумена Сергия (Романова), после чего были устроены беспорядки и погромы на территории монастыря. В этот момент в монастыре находилось около пятисот человек. В большинстве, это женщины и дети. Все они провели несколько часов на морозе, ожидая окончания обысков в своих жилищах", - пишут авторы обращения.

Они указали, что в результате обысков у насельников обители изъяли личные документы и ценности, люди получили моральные травмы и физические увечья.

Авторы обращения также отмечают несправедливость вмененного схимонаху обвинения в том, что он склонял монахинь к самоубийству. Его арест они считают незаконным.

"Зная лично схиигумена Сергия (Романова), бывая на воскресных Литургиях, будучи знакомыми с его проповедями, можем лично поручиться, что никаких призывов к суициду и прочим противоправным действиям у него никогда не было. Считаем, что все эти обвинения надуманы и, тем более, с учетом личности самого схиигумена, не требуют его содержания под стражей или лишения его свободы", - говорится в письме.

Дацюк, Шукшина и Соколов просят Путина разобраться в случившемся и привлечь к ответственности всех, кто причастен к совершенным нарушениям.

Дацюк также опубликовал в инстаграме видеозапись действий силовиков в монастыре.

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что Соколов стал очевидцем начала штурма обители в ночь на 29 декабря.

В июне, когда Сергий был еще схиигуменом, но его уже запретили в служении, Дацюк и Соколов с женой записали видеообращения в поддержку мятежного священника. Соратник Сергия Всеволод Могучев тогда объяснял, что они регулярно посещают Среднеуральский женский монастырь.

Схимонаха Сергия после задержания перевели в Москву. Там Басманный суд арестовал его на два месяца. Ему были предъявлены обвинения по ч.3 ст.110.1 УК (склонение к самоубийству), по ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК (самоуправство).