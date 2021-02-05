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Суд в Москве возобновит процесс по делу Навального о клевете

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве возобновит слушания по уголовному делу в отношении оппозиционера Алексея Навального, обвинённого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Ранее судебный процесс был приостановлен в связи с нахождением оппозиционера на лечении в Берлине.

Как ожидается, находящийся под стражей Навальный будет доставлен в суд для личного участия.

По версии обвинения, 2 июня Навальный опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко и подрывающие его репутацию.

Таким образом, посчитало следствие, Навальный совершил клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Свою вину оппозиционер не признаёт и считает своё уголовное преследование политически мотивированным.

Навальный вернулся в Россию 17 января и по прилёту был задержан в аэропорту на основании объявления его в розыск ФСИН.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

Согласно решению суда, Навальному зачли время, проведенное под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, в срок отбывания наказания по расчету "день в день". По словам его адвоката, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

Алексей Навальный

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