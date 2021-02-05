В суде усилили меры безопасности перед заседанием по делу Навального о клевете

Сотрудники полиции у здания Бабушкинского районного суда Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В мировом суде Москвы, где в пятницу возобновляется слушание в отношении оппозиционера Алексея Навального по уголовному делу о клевете, усилены меры безопасности.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", на территории Бабушкинского суда (где с учетом большого количества прессы рассматривается дело мировым судьей - ИФ) дежурят усиленные наряды полиции, есть несколько автозаков. В настоящее время обстановка в суде и на его территории спокойная, задержаний нет.

Около суда скопилось порядка 50 человек, практически все из которых представители различных СМИ. Журналисты могут пройти в суд по аккредитации.

Находящийся под стражей Навальный будет участвовать в заседании лично.

По версии обвинения, 2 июня Навальный опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко и подрывающие его репутацию.

Таким образом, посчитало следствие, действия оппозиционера можно квалифицировать как клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Свою вину Навальный не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

Навальный вернулся в Россию 17 января и по прилету был задержан в аэропорту на основании объявления его в розыск ФСИН.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года оппозиционер и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

Согласно решению суда, Навальному зачли время, проведенное под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, в срок отбывания наказания по расчету "день в день". По словам его адвоката, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.