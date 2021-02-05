Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:53Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 854 731+462 863

В суде усилили меры безопасности перед заседанием по делу Навального о клевете

В суде усилили меры безопасности перед заседанием по делу Навального о клевете
Сотрудники полиции у здания Бабушкинского районного суда
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В мировом суде Москвы, где в пятницу возобновляется слушание в отношении оппозиционера Алексея Навального по уголовному делу о клевете, усилены меры безопасности.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", на территории Бабушкинского суда (где с учетом большого количества прессы рассматривается дело мировым судьей - ИФ) дежурят усиленные наряды полиции, есть несколько автозаков. В настоящее время обстановка в суде и на его территории спокойная, задержаний нет.

Около суда скопилось порядка 50 человек, практически все из которых представители различных СМИ. Журналисты могут пройти в суд по аккредитации.

Находящийся под стражей Навальный будет участвовать в заседании лично.

По версии обвинения, 2 июня Навальный опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко и подрывающие его репутацию.

Таким образом, посчитало следствие, действия оппозиционера можно квалифицировать как клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Свою вину Навальный не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

Навальный вернулся в Россию 17 января и по прилету был задержан в аэропорту на основании объявления его в розыск ФСИН.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года оппозиционер и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

Согласно решению суда, Навальному зачли время, проведенное под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, в срок отбывания наказания по расчету "день в день". По словам его адвоката, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

Суд над Алексеем Навальным

15
Бабушкинский суд Москва Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Риелторы отметили падение спроса на аренду жилья в Москве на 15% за год

В Москве арестовали обвиняемого в поджоге машины Росгвардии

В Москве арестовали обвиняемого в поджоге машины Росгвардии
Пандемия коронавируса

Мэр Москвы сообщил о возможной отмене основных ограничений к маю

Собянин счел, что рано отменять ограничения на массовые мероприятия

Собянин счел, что рано отменять ограничения на массовые мероприятия

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

В центре Москвы в квартире нашли снаряд времен войны

Москалькова опровергла перевод задержанных на протестах в Москве в другие регионы

Москалькова опровергла перевод задержанных на протестах в Москве в другие регионы

Очередной сильный снегопад надвигается на Москву

Соболь обвинили в подстрекательстве к нарушению санэпидправил

Соболь обвинили в подстрекательстве к нарушению санэпидправил

Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено

Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');