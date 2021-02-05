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Приложение МВД будет запрашивать доступ к контактам смартфона

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел России объявило тендер на доработку своего мобильного приложения, которое для борьбы с телефонными мошенниками будет запрашивать доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что тендер был объявлен 4 февраля, услуги по обновлению приложения оцениваются в 63 млн рублей. В приложение нужно будет интегрировать модуль "Антимошенник", который будет распознавать звонки с мошеннических номеров. В документации к тендеру говорится, что для корректной работы модуля приложению потребуется доступ к телефонной книге пользователя.

Предполагается, что при звонке с неизвестного номера приложение сопоставит его со списком телефонов мошенников, который уже есть у полиции, и в случае совпадения владелец телефона увидит предупреждение, что ему, вероятно, звонят мошенники.

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"Коммерсантъ" отмечает, что телефонное мошенничество стало в России большой проблемой, однако опрошенные изданием эксперты считают, что инициатива МВД несет в себе определенные риски.

Так, директор центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар" Даниил Чернов отметил, что если приложение определяет только входящие звонки мошенников, ему не требуется доступ к контактам.

Глава отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд полагает, что приложение МВД будет иметь функционал как у приложений для сбора телефонных номеров Who Calls и Get Contact, которые позволяют владельцу телефона узнать, как он записан в телефонных книгах других людей, и при этом фактически собирают базы телефонных номеров. "Судя по всему, МВД планирует пополнить свою базу за счет контактов пользователей", — считает он.

По мнению эксперта, это грозит злоупотреблениями и утечкой данных, так как они будут обрабатываться на сторонних серверах.

Мобильное приложение МВД для телефонов на iOS и Android существует примерно с 2014 года и не обновлялось около двух лет. В нем можно экстренно вызвать полицию, а также получить данные о ближайших участках МВД и преступниках в розыске.

МВД РФ

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