Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:57Заразились
на 07.11В России 1 753 836+20 396В мире 49 322 827+642 724

МВД согласовало законопроект об ограничении связи в тюрьмах

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В МВД России согласовали законопроект, ограничивающий услуги связи в местах лишения свободы, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

"Надеемся на его скорейшее принятие", - сказал Колокольцев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

В начале этого года сообщалось, что в Госдуму был внесен проект закона, обязывающий операторов связи блокировать незаконно используемые в тюрьмах мобильные на основании письменного решения главы территориального органа уголовно-исполнительной системы (УИС).

Авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, зампред этого комитета Александр Хинштейн и глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроектом предлагается установить возможность отключения незаконно используемых абонентских номеров на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов - в целях обеспечения режима на территории учреждений УИС.

В свою очередь в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) поддержали инициативу.

"Наиболее перспективным представляется установление законодательного запрета операторам сотовой связи на оказание услуг связи и предоставлении беспроводного доступа в интернет абонентам на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, то есть создания территории "тихой зоны" в пределах учреждения", - сказал директор ведомства Александр Калашников в интервью "Российской газете".

МВД России

Новости по теме

Новости

Сокращения нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч в новом КоАП не будет

Сокращения нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч в новом КоАП не будет

Источник заявил о возможной переориентации чартеров с Турции на ОАЭ

Источник заявил о возможной переориентации чартеров с Турции на ОАЭ
Пандемия коронавируса

В России коронавирус диагностирован еще у 20 396 человек

В России коронавирус диагностирован еще у 20 396 человек

Магистральный нефтепровод загорелся на Еты-Пуровском месторождении

Главой омского Минздрава стал главврач больницы, где лечили Навального

Что случилось этой ночью: суббота, 7 ноября

Сторонники Фургала в снег вышли на очередную акцию в Хабаровске

ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов этапирован в колонию Белгородской области

Ефремов этапирован в колонию Белгородской области

Что произошло за день: пятница, 6 ноября

Пандемия коронавируса

Росстат заявил о росте смертности от COVID-19 на четверть в сентябре

Росстат заявил о росте смертности от COVID-19 на четверть в сентябре
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');