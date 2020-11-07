МВД согласовало законопроект об ограничении связи в тюрьмах

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В МВД России согласовали законопроект, ограничивающий услуги связи в местах лишения свободы, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

"Надеемся на его скорейшее принятие", - сказал Колокольцев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

В начале этого года сообщалось, что в Госдуму был внесен проект закона, обязывающий операторов связи блокировать незаконно используемые в тюрьмах мобильные на основании письменного решения главы территориального органа уголовно-исполнительной системы (УИС).

Авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, зампред этого комитета Александр Хинштейн и глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроектом предлагается установить возможность отключения незаконно используемых абонентских номеров на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов - в целях обеспечения режима на территории учреждений УИС.

В свою очередь в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) поддержали инициативу.

"Наиболее перспективным представляется установление законодательного запрета операторам сотовой связи на оказание услуг связи и предоставлении беспроводного доступа в интернет абонентам на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, то есть создания территории "тихой зоны" в пределах учреждения", - сказал директор ведомства Александр Калашников в интервью "Российской газете".