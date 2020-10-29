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В Московском регионе задержали организаторов мошеннического "колл-центра"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Московские полицейские задержали подозреваемых в организации преступного сообщества, участники которого похищали деньги с банковских счетов граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленники организовали колл-центр, откуда звонили потенциальным жертвам и представлялись сотрудниками службы безопасности банка", - сказала Волк журналистам в четверг.

Выясняя у клиентов конфиденциальную информацию, они получали доступ к их счетам и затем покупали на их деньги дорогую цифровую технику в интернет-магазинах, которую впоследствии продавали, сообщила представитель МВД.

По словам Волк, на криминальную схему оперативники вышли после заявления женщины, сообщившей о хищении с ее банковских счетов более 2,8 млн рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

"Сотрудники установили двоих подозреваемых - курьеров, на которых, по версии следствия, оформлялись заказы, оплаченные банковскими картами потерпевшей. Один из них был задержан с поличным при попытке получения товара", - сказала Волк.

Она пояснила, что второго предполагаемого соучастника и 10 курьеров оперативники задержали в Красногорске Московской области. "Позже был задержан еще один подозреваемый, который, предположительно, занимался распределением заказов между курьерами, контролем передачи товара на сбыт, переводом денежных средств в криптовалюту", - сообщила представитель ведомства.

По предварительным данным полиции, подозреваемые оформили свыше 420 заказов техники, совершив более 70 хищений. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Волк сообщила, что все 13 фигурантов были арестованы. В отношении организаторов преступного сообщества следователи столичной полиции завели уголовное дело по ст.210 УК РФ, уточнила она. В настоящее время устанавливаются все участники этой незаконной деятельности, сказала представитель МВД.

Кроме того, в МВД России выразили благодарность сотрудникам служб безопасности Сбербанка, банка ВТБ и ООО "Сеть Связной" за оказанное содействие.

Ирина Волк МВД

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